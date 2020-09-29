وبحسب بيان للوزارة، سيتم توزيع الزى كاملًا على جميع الأئمة قبل نهاية العام المالى الحالى، وسيتم التوزيع بمقر المديريات بداية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، مع الالتزام بارتداء الكمامات والإجراءات الاحترازية.
ودعت الوزارة مديرى المديريات تنظيم ذلك تحت مسؤوليتهم، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن أسماء الأئمة ومديرياتها على الموقع تباعًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأوقاف توزع 10 آلاف زى أزهرى على الأئمة خلال أكتوبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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