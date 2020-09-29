ننشر حركة ندب مستشارين الاستئناف بوزارة العدل

حصل "دوت الخليج" على حركة ندب وتجديد ندب مستشارين وأعضاء من محكمة الاستئناف من مختلف الدرجات، للعمل بديوان وزارة العدل للعام الجديد 2021 وذلك وفقًا لما يلى:





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