ناعيا أمير الكويت ..عمرو موسى: العرب في أشد الحاجة إلى دوره الهادئ

حرص عمرو موسي أمين عام جامعة الدول العربية السابق علي نعي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

كتبت عمرو موسي على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعيًا أمير الكويت: قائلًا "‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏رحم الله الامير الشيخ صباح الاحمد. كان يتصف بالحكمة وحسن التصرف في فعله ورد فعله . كم حزنت لرحيله في وقت نحن المواطنون العرب في اشد الحاجة الي دوره الهاديء المتزن وروحه العروبية الرصينة للتعامل مع ما يتهددنا من نوازل".

وتابع "‏تواصلت كثيرا مع الامير الحكيم والصديق العزيز ، ودامت العلاقة واستمرت لعقود طويلة . لم اجد منه الا كل مصداقية وأمانة وصراحة . وجدت مسئولا عربيا ذا كفاءة وعقلانية ينشر الود ويدعو الي التضامن والتكافل في الوسط العربي الهائج المائج.

وأضاف "‏كان محبا لمصر مقدرا لها دورها في مسيرة التنوير والتقدم والتنمية . وكان قوة ايجابية في مسيرة الجامعة العربية . كان هو صاحب الاقتراح الايجابي بعقد قمم تخصص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات العربية ، وانشاء صندوق لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة.

وأعلن الديوان الأميري الكويتي، اليوم الثلاثاء، وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر يناهز الـ 91 عاما.

ودعا الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية، طارق المزرم، اليوم الثلاثاء، إلى أخذ المعلومات من المصادر الرسمية وعدم الالتفات الى ما يثار في مواقع التواصل الاجتماعي، حسب ما ذكرته صحيفة "القبس" الكويتية.

وكان وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح، أعلن في وقت سابق، أن الحالة الصحية لأمير الكويت مستقرة ويتلقى العلاج المقرر.

وناشد الديوان الأميري الجميع تحري الدقة واستقاء المعلومات المتعلقة بصحة الأمير من مصادرها الرسمية.

وشدد على ضرورة عدم الالتفات إلى الأخبار المغرضة، التي تتداول بشأن صحة الأمير صباح.

وكان أمير الكويت الراحل يتلقى العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية، عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على إثرها إلى أمريكا.