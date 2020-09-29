مواقف مضيئة حفرت من نور في تاريخ العلاقات المصرية الكويتية

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات تقريرا عن العلاقات بين مصر والكويت والتي وصفتها بـ الأخوية والإستراتيجية، خاصة في عهد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وقالت الهيئة في بيان لها: "المطلع على طبيعة العلاقات بين البلدين الشقيقين مصر والكويت يدرك أنها علاقات استراتيجية متعددة الأبعاد،

فتاريخ الدعم المتبادل بين البلدين ممتد منذ عقود طويلة، حيث كان أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كان من أوائل الزعماء ممن حضروا حفل تنصيب الرئيس السيسي بعد انتخابه رئيسًا للبلاد في 2014، كما حرص أمير الكويت الراحل على المشاركة في فعاليات المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ وحضور حفل افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة".

وتابعت الهيئة: "قدمت الكويت عقب ثورة 30 يونيو حزمة مساعدات اقتصادية لمصر على مرحلتين بقيمة 8 مليارات دولار، وأكد أمير الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وقوف بلاده مع مصر في كل ما يصون المصالح المصرية، ويحفظ حقوقها وأمنها المائي، بما في ذلك دعم بلاده لمصر في ملف سد النهضة".

وحرص الرئيس السيسي في عديد من المحافل الدولية والإقليمية التأكيد على أن أمن الكويت والخليج مسألة مهمة لمصر ومرتبطة بشكل مباشر بالأمن القومى لمصر وأمن واستقرار مصر من أهم أولويات الكويت، كما أن مصر من أكثر الدول استفادة من جهود الصندوق الكويتى للتنمية وأكثرها حصولا على تمويل لمشروعات تنموية.

وكان للصندوق دور بارز فى مشاريع عملاقة فى مصر منذ سنوات طويلة من أبرزها مشروع تعميق وتطوير مجرى قناة السويس بحيث يسمح للسفن العملاقة بالمرور فى القناة ، ومشروع توصيل مياه نهر النيل إلى أرض سيناء من خلال ترعة الشيخ جابر والذى كان مقدرا أن يسهم فى زراعة 400 ألف فدان فى أرض سيناء.

ويذكر الكويتيون بكل الخير وقفة مصر عام 1961 إلى جانبهم عندما تصدت لأطماع حاكم العراق وقتها عبد الكريم قاسم من خلال الوقفة الصلبة للزعيم جمال عبد الناصر، كذلك وقفة مصر الحاسمة عام 1990 عندما تصدت لغزو صدام حسين للكويت.