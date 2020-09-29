كيف نستعيد روح أكتوبر أولى الندوات المشتركة بين الأوقاف وعقيدتى

تستأنف وزارة الأوقاف، ندواتها العلمية والثقافية المشتركة مع صحيفة عقيدتى، "أون لاين" مؤقتًا إلى حين عودة انعقادها فى المساجد كما كانت من قبل، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف.





وبحسب بيان للوزارة، نشرته اليوم الثلاثاء، ستقام أولى الندوات يوم الخميس المقبل، الساعة الواحدة ظهرًا، تحت عنوان "كيف نستعيد روح أكتوبر؟"، ويفتتحها الكاتب الصحفى محمد الأبنودى، رئيس تحرير جريدة عقيدتى، ويديرها الكاتب الصحفى إبراهيم نصر، مدير التحرير. ويحاضر فى الندوة اللواء نبيل أبوالنجا، الخبير الاستراتيجى وأحد أبطال حرب أكتوبر، والدكتور نوح العيسوى، وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ يسرى عزام، إمام وخطيب مسجد صلاح الدين بالمنيل.

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