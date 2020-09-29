مستقبل وطن ناعيا أمير الكويت: خسارة كبيرة لوطننا العربى

نعى المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، والأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ببالغ الحزن والأسى الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح، أمير دولة الكويت، الذى وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد رحلة عطاء قضاها لصالح العروبة.





وأكد رشاد، فى تصريحات له اليوم، أن رحيل الشيخ صباح، يمثل خسارة كبيرة لوطننا العربى، ويوم وداعه يمثل يوم صعب ومرير على الأمة بأسرها، لافتًا إلى أنه مارس دورًا عظيمًا فى توحيد الصف العربى والنهوض بمستقبل شعوبه، ولم شملهم وجمع شتاتهم، وتعزيز تكاتفهم وتعاونهم فى مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن مواقف الشيخ الصباح، ممتدة وراسخة فى وجدان كل العرب، وأن المصريين لن ينسوا المواقف المشرفة والدعم المطلق من دولة الكويت حيال كل الأزمات التى تعرضت لها شقيقتها مصر، مؤكدًا أنه رحل وترك إرثًا حقيقيًا من الأخوة والترابط والعلاقات المتشعبة بين الكويت ومصر.

وتابع: "كل التعازى لأشقاءنا فى دولة الكويت حكومةً وشعبًا ولكل الدول العربية جمعاء، وندعوا الله عز وجل أن يجعل ما قدمه الراحل للعرب والإنسانية شفيعًا له يوم القيامة".