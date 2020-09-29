إنفوجراف.. 5 فوائد للتبرع بالدم

وتضمنت الفوائد تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والجلطات، وتقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان، وتنشيط النخاع العظمى لإنتاج خلايا دم جديدة، وإنقاذ حياة الآخرين، والاطمئنان على صحة المتبرع. يأتى ذلك فى إطار حث المواطنين على التبرع بالدم.

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