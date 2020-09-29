عاجل.. السيسى يبحث مع رئيس وزراء بريطانيا القضية الليبية وسد النهضة

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول التباحث وتبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من الملفات الدولية والإقليمية وفى مقدمتها الوضع فى ليبيا.

وأكد الرئيس، موقف مصر الاستراتيجى الثابت تجاه الأزمة الليبية والهادف إلى استعادة الاستقرار والأمن ودعوة جميع الأطراف الليبية إلى التفاعل الإيجابى البناء فى المسارات المختلفة المنبثقة من قمة برلين وإعلان القاهرة، وذلك للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التى ستدشن بداية مرحلة جديدة للشعب الليبى نحو تحقيق السلام والاستقرار واستعادة أركان الدولة الوطنية، وإنهاء فوضى انتشار الجماعات الإرهابية

وأعرب رئيس الوزراء البريطانى، عن دعمه للجهود المصرية الملموسة والمقدرة لتسوية الأزمة الليبية، وتوافق الجانبان بشأن استمرار التشاور والتنسيق المشترك فى هذا الصدد.

وعلى صعيد عملية السلام فى الشرق الأوسط، تم التوافق على أهمية دفع العمل الدولى الجماعى فى هذه المرحلة نحو استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى.

كما تطرق الاتصال إلى قضية سد النهضة، وأكد الرئيس الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعب المصرى باعتبارها مسألة أمن قومى، ومن ثم تمسك مصر بحقوقها المائية من خلال التوصل إلى اتفاق قانونى يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الاتصال تناول بحث بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية، لا سيما على الصعيد الأمنى والعسكرى والتجارى والسياحى، وذلك فى ضوء المستوى المتنامى لعلاقات البلدين خلال الفترة الأخيرة، وأكد جونسون، حرص بريطانيا على تطوير التعاون المشترك مع مصر فى مختلف المجالات.