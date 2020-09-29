سفير الكويت عن الامير الراحل : شخصية عظيمة محبة لمصر

نعي سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ الي الامتين العربية والإسلامية وفاة المغفور له الشيخ صباح الاحمد امير دولة الكويت .
وأشار الذويخ الي أن العالم فقد بوفاته شخصية عظيمة تحمل الكثير من صفات الخير والمحبة وكانت له اياد بيضاء في كثير من بقاع العالم ، مؤكدا أن الامير الراحل لم يفرق في نشاطه الإنساني بين الشعوب علي اساس الدين أو الجنس واتسمت رؤيته بالشمولية والإخلاص ما جعله محلا للتقدير والإشادة من كافة الدول والشعوب .
وأوضح الذويخ أن الشيخ صباح الاحمد " رحمه الله " كان يولي اهتماما خاصا لملف التعاون و العلاقات الاخوية بين الكويت والأمة العربية وفي المقدمة منها شعب مصر الشقيق الذي كان يوصي به خيرا ويردد دائما ان " مصر عزيزة علي قلب كل كويتي وسوف تظل في القلب" معربا عن خالص شكره لكل الشخصيات الرسمية والإعلامية وجميع المواطنين المصريين الذين بادروا بتقديم التعازي والتعبير عن مواساتهم في مصاب الكويت والامتين العربية والإسلامية .
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