نقابة الصحفيين: الشيخ صباح الأحمد كان من أبرز رموز الدبلوماسية وحكماء السلام

نعت نقابة الصحفيين ببالغ الحزن والأسى أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الثلاثاء، لتفقد الكويت الشقيقة والأمة العربية والإنسانية كلها واحدا من أبرز رموز الدبلوماسية وقادة السياسة وحكماء السلام الذين يندر تكرارهم.

وقال مجلس نقابة الصحفيين - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - إن أمير الكويت الراحل زعيم وطني وعربي كبير قاد بلاده بحكمة بالغة وسط أنواء وأزمات عاصفة أحاطت بالمنطقة والإقليم لسنوات طويلة، وبذل جهودا هائلة لتحقيق الوفاق والسلام بين مختلف الأطراف فيهما، وكان دوما وهو يقوم بكل هذا يضع نصب عينيه المصالح العربية العليا المشتركة.

وأضاف البيان: "ظلت مصر محلا لاهتمام خاص من القائد الكبير الراحل، فلم يدخر جهدا ولا إمكانية للوقوف بجانبها في كل الأوقات الحرجة التي مرت بها في السنوات الأخيرة".

وأعرب مجلس نقابة الصحفيين عن خالص عزائه للشعب الكويتي الشقيق ولأسرته الكريمة، داعيًا المولى - عز وجل - أن يتغمد الفقيد الكريم بواسع رحمته، وأن يُسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته وذويه الصبر، الصبر والسلوان.

وتقدم المجلس بالعزاء لأمير الكويت الجديد نواف الأحمد الجابر الصباح، داعيا الله - سبحانه وتعالى - أن يُسدد خطاه؛ ليواصل مسيرة الكويت نحو النهضة والتقدم والازدهار. كما تقدم مجلس نقابة الصحفيين بخالص العزاء لرئيس ومجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية والصحفيين أعضائها.