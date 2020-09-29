الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بدعوة مجلس النواب للانعقاد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.

وينعقد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال بعد غد الخميس لافتتاح دور الانعقاد السادس في تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الخميس أول شهر أكتوبر.

وجاءت الدعوة للانعقاد بناء على قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول.