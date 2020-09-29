تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثالثة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولى برئاسة مصطفى السيد مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من الهواتف المحمولة بالمخالفة لقانون الاتصالات وقانون الجمارك. ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر للطيران القادمة من دبى اشتبه محمد يوسف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب مصرى الجنسية بدا علامات القلق والتوتر. وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة مصطفى الصاوى باشراف محمد عبدالمنعم رئيس القسم فتم تأكيد الإشتباه وأفاد بوجود كثافات عالية. وبالعرض على رضا أبو العزم نائب مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من هيثم عبد الحكم مأمور الجمرك تحت إشراف ابراهيم عامر مدير الحركة بحضور فكية حامد بالأمن الجمركى لتفتيش الراكب فتبين وجود 253 هاتف محمول ماركة آيفون داخل حقائبه. وتم الجرد والتحريز بلجنة مكونة من إسلام عبدالباقى وروضة طارق بإشراف عمرو عبد المنعم بحضور أحمد على َ وياسر عبد المنعم. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 91 لسنة 2020 بالواقعة بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك وإخطار الجهات المختصة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جمارك مطار القاهرة تضبط 253 آيفون مهربة من دبي مع راكب مصري.. صور على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.