فندق الماسة بالعلمين الجديدة يفوز بجائزة KNX العالمية 2020 لأفضل بناء ذكى.. فيديو

فاز فندق الماسة بمدينة العلمين الجديدة بجائزة KNX العالمية لأفضل فندق يتمتع بمواصفات البناء الذكى وحصل على جائزة اختيار الناس لعام 2020. وقال مقدم الجائزة مشيدا بفندق الماسة ومدينة العلمين الجديدة ":المشروع حصد جائزة PEOPLE'S CHOICE AWARD المخصصة لأفضل بناء ذكى ،ووصف مدينة العلمين الجديد بأنها أول مدينة ذكية فى مصر " . وقدمت إدارة الجائزة التهنئة لكل القائمين على مشروع الماسة بالعلمين الجديدة بعد فوز الفندق بجائزة "اختيار الناس".

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