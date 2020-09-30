ضمن مسئوليتها المجتمعية.. طلعت مصطفى تتبرع بسداد قيمة التصالح لـ 5 الآف أسرة

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى العقاريه عن تبرعها بسداد قيمة التصالح في مخالفات البناء لعدد 5000 أسرة وذلك في إطار الدور التنموي والخيري للمجموعة
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وما قامت به مجموعة طلعت مصطفى يعتبر إيمانا منها بدور مؤسسات المجتمع المدني من شركات ورجال أعمال المحبين للوطن بالمشاركة المجتمعية والتخفيف عن كاهل محدودي الدخل في محافظات الجمهورية.
وتعد مجموعة هشام طلعت مصطفى العقارية أكبر شركة قطاع خاص تمتلك أراضي في مصر، كما تعتبر أكبر شركة في مصر والمنطقة من حيث حجم التسليمات للوحدات السكنية.
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وتمتلك المجموعة مشروعات الرحاب ومدينتى (والتى تعتبر أكبر مدينة تابعة لقطاع خاص في مصر، وتوصف بأنها مدينة عالمية على أرض مصرية وبها مشروع بريفادو)، وكذلك مشروع الربوة وماى فير، بالإضافة إلى مشروعات فندقية عملاقة مثل فورسيزونز القاهرة وشرم الشيخ و فورسيزونز نايل سيتى وفندق كمبنسكى وفوريزونز الأقصر كما أن لديها مشروع سيليا بالعاصمة الإدارية الجديدة.
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