نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمين عام العليا للأخوة الإنسانية ينعي أمير الكويت في المقال التالي
وقال عبد السلام، في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "رحم الله الأمير الإنسان الشيخ صباح الأحمد، وعزاؤنا للشعب الكويتي ولأمتنا العربية والإسلامية".
وأضاف الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية: "فقدنا فقدنا برحيله ركنا من أركان الأمة العربية، وداعما قويا لقضايا الأمة العادلة، وإنسانا امتدت يداه بالخير إلى بقاع العالم.. إنا لله وإنا إليه راجعون".
وكان الديوان الأميري في الكويت قد أعلن في وقت سابق اليوم وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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