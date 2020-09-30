انت الان تتابع تفاصيل خبر عاجل| الرئيس السيسي يعلن الحداد في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام وبيان رئاسة الجمهورية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - وجه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بإعلان حالة الحداد الرسمي في جميع أنحاء الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، وصدر بيان رسمي من رئاسة الجمهورية بذلك، على أن يبدأ الحداد من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس القادم الموافق 1 أكتوبر.

الرئيس السيسي يعلن الحداد في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أيام

كما نعت مصر ببالغ الحزن والأسى فقيد العالم الإسلامي والعربي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، والذي وافته المنية اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ91 سنة.

ووصف بيان رئاسة الجمهورية المصرية الراحل الشيخ صباح الأحمد بأنه كان رجل دولة من طراز فريد وقضى حياته في خدمة شعبة والأمة الإسلامية والعربية، وكان دائماً مناصراً لقضايا الأمة.

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كما دعا بيان رئاسة الجمهورية لفقيد الأمتين العربية والإسلامية أن يتغمده الله بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.