للأسبوع الثامن على التوالى .. الأوقاف تواصل اليوم توزيع صكوك الأضاحى

يأتى ذلك، للأسبوع الثامن على التوالى، وشددت الوزارة على أن غرفة العمليات تواصل عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحى، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.
وقالت وزارة الأوقاف، فى بيان سابق، إن ما جرى توزيعه من لحوم صكوك أضاحى حتى الآن، وصل إلى 854 ألف كيلو من اللحوم بمحافظات (القاهرة – الإسكندرية – الجيزة – الفيوم – بنى سويف– الغربية –القليوبية – المنيا – أسيوط – سوهاج– الدقهلية – كفر الشيخ -الإسماعيلية – الوادى الجديد – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – جنوب سيناء – شمال سيناء – قنا – البحر الأحمر – مطروح – دمياط – أسوان – السويس – الأقصر-البحيرة).
وتشدد غرفة العمليات بوزارة الأوقاف على توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وهذا هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله فى أن اختصنا بخدمتهم، وأهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية فى عملية التوزيع.
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