شاهد .. مبروك عطية : الحجاب ليس لباسا دينيا .. وزينة الرجل فى خلقه

قال الداعية الإسلامى الدكتور مبروك عطية، إن الزينة عند الرجال والنساء ينبغى أن تكون فى القلوب قبل الشكل، مستشهدا بقول الله تعالى فى كتابه "وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِى قُلُوبِكُمْ".





وأضاف مبروك عطية، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بى سى مصر: "اللحية تكون زينة للرجل، إذا كانت تزينه أفعاله وخلقه فعندها سيكون كل ما يبدو منه جميلا". وقال إن حجاب المرأة ليس لباسا دينيا بل آدميًا، وإن ستر العورة للرجال والنساء شىء لم يخص الله به المتدينين فقط، بل ينتفع به البشر جميعا، واستشهد على ذلك بقوله تعالى "يَا بَنِى آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ". ورد الدكتور مبروك عطية، على من يتخذون من تبرج المرأة مبررا للتحرش، بقوله إن "المغريات كثيرة ولكن يتحكم الدين فى انجذاب النفس البشرية لها".

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