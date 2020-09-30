شاهد .. مبروك عطية : الإسلام لم يحرم التزين على المرأة

وأضاف مبروك عطية، خلال حواره مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة إم بى سى مصر، أن الأنثى حريصة بالفطرة على التزين والحلى والاهتمام بمظهرها منذ طفولتها.
وأوضح أن الإسلام عندما جاء فإنه لم يحرم على المرأة زينتها، ولكن أمرها بألا تتزين بطريقة فجة، مستشهدًا بقول الله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى".
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