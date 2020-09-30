طقس اليوم.. حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى فى القاهرة 34

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود الأربعاء 30 سبتمبر، طقس حار نهارا، مع شبورة مائية صباحا، ورياح معتدلة، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية، لطيف ليلا.

كما يكون الطقس شديد الحرارة نهارا على جنوب سيناء، وتنشط الرياح وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط على بعض المناطق، وتكون مثيرة للرمال والأتربة، ولطيف ليلا على الشمال معتدل على الجنوب.

وتكون حالة البحر المتوسط والأحمر، معتدلة، ويرتفع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 24

الإسكندرية 31 23

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 24

دمنهور 32 24

بلطيم 33 24

مطروح 29 21

السلوم 30 24

سيوة 36 23

بورسعيد 31 26

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 24

العريش 33 24

رفح 32 24

رأس سدر 36 25

نخل 35 19

نويبع 36 28

طابا 34 27

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 25

المنيا 37 25

أسيوط 38 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 24

أسوان 42 27

ادفو 41 27

أبوسمبل 42 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 39 27

أبورماد 38 28

حلايب 34 27

راس حدربة 36 28