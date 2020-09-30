فيديو.. محافظ الدقهلية يتابع سير العمل بمستشفى ميت غمر

كما شارك فى الحملة فرق تفتيش من "إدارة المتابعة، مديرية الصحة، مديرية التربية والتعليم، مديرية التضامن الاجتماعى، مديرية القوى العاملة، مديرية لطب البيطرى".

كما زار محافظ الدقهلية مركز علاج الأورام ومستشفى الكلى والمسالك البولية، للاطمئنان على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين على أكمل وجه، كما أجرى المحافظ جولة بمستشفى ميت غمر تابع خلالها سير العمل بكل أقسام المستشفى.

وتوجه المحافظ بعد ذلك إلى المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين لمتابعة تقديم كل التيسيرات للمواطنين فى عمليات التصالح فى مخالفات البناء.