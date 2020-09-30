صور.. رئيس هيئة الاستثمار يلتقى دفعة برنامج تأهيل التنفيذيين للقيادة

التقى المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذى للأكاديمية الوطنية للتدريب، والمستشار محمد منسى، مدير قطاع التدريب بالأكاديمية، ومتدربى الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة، وذلك خلال فعاليات الدورة التدريبية التى تنظمها الهيئة العامة للاستثمار لأعضاء البرنامج لتعريفهم بجهود الهيئة العامة للاستثمار فى جذب وتشجيع الاستثمارات.





وبحسب بيان، اليوم الأربعاء، أوضح المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تولى اهتماما بالغا بالاستثمار فى العنصر البشرى كونه أحد مقومات النجاح فى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين، مؤكدا أهمية الاهتمام بالتأهيل والتدريب الشخصى من خلال العمل على تنمية المهارات الشخصية والبحث دوما فى المجالات المختلفة عن مجال التخصص من أجل زيادة المعرفة والاطلاع على المستجدات اليومية، مشيرا إلى ضرورة إلمام أعضاء البرنامج بكل تفاصيل ومستجدات مناخ الاستثمار.

كما استعرض المستشار محمد عبدالوهاب جهود الهيئة العامة للاستثمار فى دعم مناخ الاستثمار، وتطوير الخدمات المقدمة عبر مراكز خدمات المستثمرين، موضحاً ان الهيئة تقوم بميكنة كل الإجراءات والخدمات تيسيرا على المستثمرين.

وأعربت الدكتورة رشا راغب عن شكرها لاستضافة المستشار محمد عبد الوهاب لها ولمتدربى البرنامج، مشيدةً بجهود الهيئة فى تطوير الاستثمار وحل المشاكل التى تواجه المستثمرين فى ظل التحديات الحالية التى تمر بها البلاد، كما أشارت إلى أهمية زيارة متدربى البرنامج للهيئة، وذلك قبل بداية الشهر التدريبى لهم بالمحافظات، لأن التوجه الحالى للحكومة المصرية هو الترويج للفرص الاستثمارية ودعم مناخ الاستثمار فى كافة جهات الدولة.

جدير بالذكر أن البرنامج التدريبى الذى تم عقده بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد تضمن العديد من المحاور منها التعريف بقانونى الاستثمار والشركات وإجراءات التأسيس والتشغيل لأنظمة الاستثمار المختلفة، وإجراءات ما بعد التأسيس وإصدار التراخيص، فضلا عن تعريف المتدربين بأنظمة الاستثمار بالمناطق الحرة والاستثمارية، والفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية.