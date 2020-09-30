لدعم التمكين الاقتصادى.. وزيرة التضامن ومحافظ أسيوط يجتمعان برجال أعمال

اجتمعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بعدد من رجال الأعمال وأصحاب شركات ومصانع، لمناقشة سبل دعم برنامج فرصة أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعى، من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى، بحضور اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط.





وحسب بيان اليوم الأربعاء، استعرضت القباج استراتيجية الوزارة نحو التمكين الاقتصادى، موضحة أنها تسير فى طريقها نحو إنشاء ورش إنتاجية للأبناء فى مؤسسات الرعاية، وتسعى فى الفترة المقبلة لتقديم خدمة للمستفيدين فى هذه المؤسسات إلى جانب وجود شق استثمارى، وتعمل على تأهيل الأبناء فى المؤسسات لسوق العمل، وتوفير فرص تأهيل وتدريب لنحو مليون شخص من الشباب الحاصلين على الدعم النقدى تكافل وكرامة، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل للشباب المرفوضين من الدعم النقدى.

واتفق الجانبان على أن يوفر اتحاد الجمعيات بما لديه من 65 جمعية شركات ومصانع فى المدن الصناعية الجديدة وظائف للمستفيدين من برنامج فرص، وإمكانية إدارة مراكز التكوين التاهيل والتدريب بالشراكة بين الوزارة والجمعيات، كما اتفقا على إمكانية إنشاء وحدات إنتاجية لعدد متنوع من الصناعات بالشراكة مع بعض المصانع والجمعيات التابعة لها على أن تكون البداية من محافظة أسيوط.



وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين توفير الدراسات التى يقوم بها الاتحاد على السوق واحتياجاته فى المحافظة للوزارة، وإمداد الوزارة بالمعلومات عن المهارات المطلوبة فى المصانع وفرص التطوير لديهم.

وأشاد محافظ أسيوط بفكرة برنامج "فرصة" الذى يتسق مع جهود الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتنفيذ رؤية مصر2030 وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على تقديم كل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه البرامج وتقديم خدمات مختلفة للمواطنين وفئات المجتمع المختلفة، معرباً عن سعاداته بإطلاق وحدة للتدريب والتوظيف بالمحافظة بهدف الوصول إلى مجتمع متضامن ومنتج يوفر العدالة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية ويعمل على تنسيق الجهود بين القطاع الأهلى والخاص والإعلام للاستثمار فى العمل المشترك من أجل تنمية المواطن والمجتمع.