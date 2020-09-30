تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف على عقوبات سرقة التيار الكهربائي

سرقة التيار الكهربائي تؤدى لخسائر فادحة للدولة وصلت إلى 2 مليار جنيه سنويا، لذلك قامت الدولة مؤخرا بتغليظ عقوبة سارقى التيار الكهربائي.

إذا كنت ممن يلجأون لسرقة التيار الكهربائي للتهرب من سداد فاتورة الاستهلاك، فأنت تعرض نفسك لغرامات مالية كبيرة قد تصل للحبس.

ما هى عقوبات سرقات التيار الكهربائي؟



نشر جهاز مرفق الكهرباء على صفحته الرسمية على "فيس بوك" تلك العقوبات وهى:



- يتم مطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق كغرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.



- فى حالة تكرار السرقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.



- فى جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.