نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوزير: "مش هنبيع السكة الحديد.. وسنسمح بمشاركة القطاع الخاص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، خلال توقيع بروتوكول لإنشاء شركة مشتركة بين وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ووزارة قطاع الأعمال ممثلة في الشركة القابضة للنقل البحري والبري، أن هذه الشراكة لن يقصد بها بيع السكة الحديد، وأن الأصول ستظل مملوكة للدولة.

وأضاف الوزير خلال كلمته أن هذه الشركة ستسمح بدخول القطاع الخاص بها، لتصبح ضمن الكيانات الكبيرة قائلا: "لازم نخلي الشركة كيان كبير، لأن الكيانات الصغيرة بتندثر امام الكيانات الكبيرة فتزداد قوة".

واوضح أنه سيتم المحافظة على العمال والموظفين بل وتحويلهم لعناصر منتجة كاسبة للدخل.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والشركة القابضة للنقل البحري والبري، لانشاء شركة تخدم قطاع نقل البضائع في مصر،وذلك بحضور المهندس اشرف رسلان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، واللواء صلاح حلمي رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري.

