التنمية المحلية: 87% نسبة التنفيذ بالمرحلة الثانية من مشروع تنمية القرى

أعلن محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تتابع على قدم وساق معدلات تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية من المشروع القومى لتنمية القرى المصرية، مضيفا أن نسبة التنفيذ وصلت الى حوالى 87% من إجمالى المشروعات، وذلك على مستوى 130 قرية بواقع 5 قرى لكل محافظة بـ 26 محافظة





وأشار محمود شعراوى إلى أنه تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذ 502 مشروع، من بينهم مبلغ 700 مليون جنيه من وزارة التنمية المحلية لتنفيذ 162 مشروعا ومبلغ 3.1 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تم إنهاء 35 مشروع رصف طرق وجار العمل فى 22 مشروعا من إجمالى 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم إنهاء 53 مشروع أعمال كهرباء وجار 26 مشروعا من اجمالى 79 مشروعا بتكلفة 326 مليون جنيه، كما إنهاء 12مشروع مياه وجار 4 مشاريع من إجمالى 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه، أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم إنهاء مشروع وجار العمل بـ 4 مشاريع من اجمالى 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه، ومشروعات تغطية مصارف والتى يبلغ تكليفتها 25 مليون جنيه فقد إنهاء مشروعا واحدا وجار العمل فى مشروعين، كما إنهاء مشروع استكمال شبكة صرف صحى بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه، وجار العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.

وأوضح محمود شعراوى أن الإنجازات التى تم تحقيقها بقرى المرحلة الأولى من المشروع والتى يبلغ عددها 78 قرية، لافتا إلى أنه تم تنفيد 219 مشروعا بنية أساسية بتكلفة قدرها 1.1 مليار جنيه، إذ تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحى بتكلفة قدرها 512.7 مليون جنيه، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186.7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289.7 مليون جنيه ،كما تن تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85.9 مليون جنيه.

وقال محمود شعراوى إن البرنامج القومى لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية اجتماعيًا واقتصاديًا وعمرانيًا لتجد كل قرية نصيبًا عادلًا من الخدمات المتنوعة فى البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبًا عادلًا فى المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج، مشيرًا إلى أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراضى يمكن تنفيذ المشروعات عليها.