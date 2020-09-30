الأوقاف تعقد اختبار الفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظى القرآن غدا

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم الأربعاء، عقد اختبار التخرج للفرقة الثانية بمراكز إعداد محفظى القرآن الكريم ممن لم يتم اختبارهم، غدا الخميس، فى محافظات الإسكندرية والإسماعيلية وبنى سويف وبورسعيد والسويس والشرقية والغربية والفيوم والقاهرة والقليوبية وكفرالشيخ والمنوفية.





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