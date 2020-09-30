وفاة رئيس مدينة دمنهور بالبحيرة بعد إصابته بفيروس كورونا

توفى المهندس محمد على خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، إثر إصابته بفيروس كورونا، وأكدت مصادر طبية بأن رئيس مدينة دمنهور الراحل، كان يعانى من التهاب رئوى حاد ومحتجز بمستشفى دمنهور بالعناية المركزة أثر إصابته بفيروس كورونا، ونعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور الفقيد على صفحتها على فيس بوك.
وقالت: "لله ما أعطى ولله ما أخذ، ولانقول إلا ما يرضى ربنا، إن العين لتدمع وأن القلب ليحزن، وأنا لفراقك لمحزنون، توفى الى رحمة الله تعالى اليوم المحاسب محمد على خميس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينه دمنهور والعزاء اليوم الأربعاء، عقب صلاه الظهر بقريه سنهور وإنا لله وإنا إليه راجعون" .
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