الحكومة: بدء تنفيذ تكليفات الرئيس بصرف منحة العمالة غير المنتظمة لنهاية 2020

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلكلاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

وقبل بدء الاجتماع، وقف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة دقيقة؛ حداداً على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية، سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير، وإلى الشعب الكويتي الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع، بتوجيه الشكر للمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على إنجاز مشروع مصفاة المصرية للتكرير في منطقة مسطرد بالقاهرة الكبرى، والذي شرفه بالافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مؤكداً أن هذا المشروع يعد واحداً من أهم وأكبر مصافي تكرير البترول وأكثرها تقدماً على المستوى التكنولوجي في مصر والقارة الإفريقية، ويأتي فى إطار خطة الحكومة لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية، عبر التوسع في إقامة مشروعات جديدة متطورةلتكرير وتصنيع البترول.

وفي الوقت نفسه، وجه رئيس مجلس الوزراء الشكر لمسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومحافظة القاهرة، على الجهود المبذولة فى تطوير شبكة الطرق المحيطة بالمنطقة، وكذا أعمال التطوير التي تتم في أنحاء المحافظة.

في سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود الملموسة لتطوير مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، في إطار الاستعداداتالحالية لتنظيم مُنافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13 إلى 31 يناير 2021، مشيدا بمستوى الأداءالذي ظهر عند تفقده لمجمع الصالات، وهو ما يؤكد قدرة مصر على استضافة هذا الحدث الرياضي على مستوى عال من الإبهار والكفاءة، وكذلك قدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبرى.

إلى جانب ذلك، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على سريان إجراءات التصالح في مخالفات البناء بصورة جيدة، مشيرا إلى قرار مد المهلةحتى نهاية أكتوبر، وكذا قرار السماح باستئناف أعمال البناء حتى الطابق الرابع، لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، مؤكداً في الوقتنفسه متابعة هذا الملف أولا بأول، بما يسهم في التيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخدمية والتنموية، التي تفقدها أمس الثلاثاء، بمحافظة كفر الشيخ برفقة عدد منالوزراء، مؤكدا على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كل من مشروعي مستشفى الطوارئ ومركز علاج الأورام، وتوفير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من تنفيذهما في أقرب وقت ممكن؛ وذلك من أجل تقديم خدمة متميزة لأهالينا بالمحافظة، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة البدء فيرفع كفاءة وتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي؛ نظراً لسوء حالته.

في سياق آخر، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على الوزارات المعنية ضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي يُمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار إعداد خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الحيويةوالخدمية، وكذلك تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار، على أن يتم تجهيز فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الظروفالطارئة المحتملة.

من جانب آخر، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الحكومة بدأت إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل، لافتا إلى أن هناك أكثر من وزارة بدأت العمل على هذا الملف، بما يخدم تلكالعمالة.