الأرصاد: أمطار متفرقة على سواحل البلاد وجنوب الصعيد غدا.. والقاهرة تسجل 32 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون الطقس غدا، الخميس، مائلا للحرارة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، لطيفا ليلا تصاحبه شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.
ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية نهارا لطيفا ليلا، تصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، ويكون هناك سقوط أمطار خفيفة على مدة مناطق متفرقة من سواحل البلاد، وتكون متوسطة على سلاسل جبال البحر الأحمر وخليج السويس.
بينما يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا، لطيفا ليلا، يصاحب ذلك أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الصعيد، يصاحبها رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من جنوب البلاد.
وحول درجات الحرارة المتوقعة غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 32 للعظمى والصغرى 24، والسواحل الشمالية 30 للعظمى، و25 للصغرى، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 37 للعظمى والصغرى 28، وشمال الصعيد 37 للعظمى والصغرى 24، وجنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 28 درجة.
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