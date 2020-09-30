إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من القيمة الإيجارية حتى أكتوبر

قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سريان قرار الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الايجارية لها حتى نهاية شهر أكتوبر٢٠٢٠.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الاثار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).

يذكر أن قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار فى الفترة السابقة مد الإعفاء التام لجميع الكافتيريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية شهر سبتمبر ٢٠٢٠.