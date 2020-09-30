محافظ القاهرة: العاصمة تستعد لانتخابات مجلس النواب بـ652 مقرا انتخابيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، على استعداد العاصمة لاستقبال مارثون انتخابات مجلس النواب الشهر القاهرة.
وأوضح "محافظ القاهرة" خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، أن من يحق لهم الانتخاب داخل المحافظة أكثر من 7 ملايين مواطن.
وأضاف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أن العاصمة يوجد بها 652 مقرا انتخابيا، لاستقبال المواطنين للإدلاء باصواتهم في انتخابات مجلس النواب.
وأشار "محافظ القاهرة" إلى أن هناك 130 مرشحا من محافظة القاهرة.
وطالب "عبدالعال" من المرشحين لمجلس النواب، بحسن المعاملة أثناء دعاياهم الانتخابية، وأن يكونوا حريصين بأننا كلنا هنا في خدمة المواطن، مشددًا على نوابه الأربعة بعدم الانحياز لمرشح على حساب مرشح أخر.
ولفت محافظ القاهرة، سيكون هناك تطوير شامل لمستشفى الصدر والحميات، ضمن اتجاهات الدولة للاهتمام بالشئون الصحية.
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