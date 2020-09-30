نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعفاء الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية من دفع القيمة الإيجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قرر مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، سريان قرار الإعفاء التام لجميع الكافيتريات والبازارات بالمتاحف والمواقع الأثرية التابعة للمجلس من دفع القيمة الإيجارية لها حتى نهاية شهر أكتوبر ٢٠٢٠م.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على أن القرار يأتي ضمن جهود وزارة السياحة والآثار لتخفيف الأضرار الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد ( Covid-19).

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