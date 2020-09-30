"صحة القاهرة": 59 مستشفى جاهزة لاستقبال حالات الطوارئ بانتخابات النواب

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور محمد شوقي مدير الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، أن العاصمة تستعد لانتخابات مجلس النواب بـ59 مستشفى تحسبًا لحدوث أي حالات طوارئ. وأضاف "شوقي" خلال المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ونوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات، أن المستشفيات مجهزة بكافة مستلزمات مكافحة العدوى. ولقت "مدير الشئون الصحية بمحافظة القاهرة"، إلى أن مستشفى الصدر والحميات جاهزين لاستقبال مصابي فيروس كورونا المستجد، و30 مستشفى أخرى تحسبًا للفترة القادمة التي قد تشهد موجه ثانية لفيروس كورونا المستجد، خاصة بعد دخول المدارس وانتخابات مجلس النواب.

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