نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ القاهرة: ١٦٥٩ لجنة فرعية بالعاصمة تستقبل ناخبي النواب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم في المراكز التكنولوجية والأماكن التي يتم فيها تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين، والرد على استفساراتهم ، مشددا على قبول كافة الطلبات وعدم رفض أي طلب مشيرا إلى أن اللجنة هي المسئولة عن البت في تلك الطلبات بعد مراجعتها.

وأضاف المحافظ أنه تم زيادة عدد العاملين في تلك المراكز للتيسير على المواطنين، مشيرا إلى أنه سيتم إثابة العاملين تقديرا لمجهوداتهم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة بحضور السكرتير العام والسكرتير المساعد ونواب المحافظ للمناطق الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري الهيئات والمديريات.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء بالتواصل مع المجتمع المدني لتطوير واجهات العمارات بالشكل اللائق، مؤكدًا أنه من غير اللائق صرف كل هذه المبالغ على تطوير القاهرة ولا يوجد تطوير لواجهات العقارات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة بدأت الاستعداد لانتخابات مجلس النواب القادمة حيث يوجد بالعاصمة أكثر من ٧ مليون ناخب موزعين على ٦٥٢ مركز انتخابي و ١٦٥٩ لجنة فرعية، مؤكدا على وقوف المحافظة بكافة أجهزتها على الحياد مع جميع المرشحين و على مسافة واحدة من الجميع .