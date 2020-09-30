نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة القاهرة تزف بشرى سارة لأصحاب المخابز المخالفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مدير مديرية التموين بالعاصمة، بعدم غلق أي مخابر مخالفة ويكتفي المالك بدفع الغرامة فقط. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، المنعقد حاليًا بديوان عام المحافظة، بحضور نوابه الأربعة ورؤساء الأحياء ومديري المديريات. ومن جانبه أكد الدكتور عبدالنعيم حامد مدير مديرية التموين بالقاهرة، أن كافة السلع التموينية متوفرة بالقاهرة، مضيفا أن مخزون الدقيق يكفي لـ٦ أشهر و السكر والزيت ل٤ أشهر .



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