مجلس الوزراء يقف دقيقة حدادا على الشيخ صباح الأحمد

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.





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