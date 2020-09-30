100 عملية جراحية.. صناع الخير تواصل جهود حياة كريمة فى سوهاج

أجرت مؤسسة صناع الخير للتنمية، 100 عملية جراحات عيون مختلفة لـ100 مواطن غير قادر من أهالى قرى حياة كريمة بأنحاء سوهاج، ضمن جهود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، وتحت إشراف الوزيرة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى واللواء طارق الفقى محافظ سوهاج.





وأكد هانى عبدالفتاح، المدير التنفيذى لصناع الخير، فى بيان اليوم الأربعاء، أن المؤسسة أجرت العمليات الجراحية للمواطنين ممن تم توقيع الكشف على عيونهم من خلال قوافل مبادرة "طاقة نور" التى تم تنفيذها على مدار أسبوع كامل بسوهاج بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ومديريات التضامن الاجتماعى والصحة.

وأضاف عبدالفتاح أن قوافل "طاقة نور" من صناع الخير جابت 15 قرية من قرى حياة كريمة فى 5 مراكزهى قرى برخيل والحرجة القبلى مركز البلينا وابوبكر الصديق وعلى بن أبى طالب وعنيبس ونزلة على مركز جهينة وبنى حرب والصفيحه والشيخ رحومة مركز طهطا وبناويط مركز المراغة وفاوجلى والفراسية مركز ساقلته وإن قافلة قرية بناويط مركز المراغة شهدت حضور اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ووكلاء وزارات التضامن والصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار الدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بصناع الخير إلى أن العمليات الجراحية التى تم أجراءها تنوعت مابين إزالة مياه بيضاء وشبكية وظفره ومياه زرقاء وحول وأن خدمات صناع الخير من خلال مبادرة "طاقة نور" تتم بالمجان تماماً بداية من توقيع الكشف وإجراء العمليات الجراحية.

وأوضح عبدالجليل أن جهود صناع الخير فى مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة" تشمل بجانب توقيع الكشف على عيون الأهالى غير القادرين بالقرى الأشد إحتياج عمل إعادة إعمار وتنمية شاملة لهذة القرى وأن المؤسسة تبدأ فى تنفيذ إعادة إعمار لـ 10 قرى بإنحاء سوهاج قريباً.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية دعمت مؤخرًا احتياجات أهالى قرية جزيزة شندويل بسوهاج من خلال تقديم مساعدات غذائية وتنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون بحضور الدكتور أحمد القاضى نائب المحافظ وأن صناع الخير ومنذ إنطلاق عملها الخيرى الإنساسى قبل ثلاث سنوات قامت بتنظيم 15 قافلة للكشف على عيون الأهالى غير القادرين بالقرى الأشد إحتياج بأنحاء سوهاج وقعت خلالها الكشف على عيون 13 الف مواطن وأجرت عمليات جراحات عيون مختلفة ل 500 منهم ووزعت 1500 نظارة طبية و3000 علبة قطرة دواء وذلك بالمجان تماما وقامت بتوزيع مساعدات غذائية على 1000 من الأشخاص ذوى الأعاقه فى أنحاء المحافظة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.