ترشح كاهن لانتخابات مجلس النواب يشعل السوشيال ميديا

أثار ترشح كاهن أرثوذكسى للانتخابات البرلمانية،وهو القس بولا فؤاد راعى كنيسة مار جرجس بالمطرية فى القاهرة على قائمة "تحالف المستقلين"، بقطاع "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" ما بين مؤيد ومعارض.





وقال ماركو بطرس إن ترشح كاهن أرثوذكسى للانتخابات البرلمانية وهو القس بولا فؤاد راعى كنيسة مار جرجس بالمطرية فى القاهرة على قائمة "تحالف المستقلين"، بقطاع "القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" أمر يحتاج إلى إعادة تقييم بل تراجع من جانب التحالف والقس بولا نفسه لعدة أسباب منها:

أولا- فى الوقت الذى ننادى فيه بعلمانية الدولة وفصل الدين عن السياسة لا يمكن الدفع برجل دينى بزى كهنوتى فى معترك السياسة.

ثانيا - إلتزامات السياسة والحملات الإنتخابية والعمل العام والجلسات البرلمانية ستؤثر بشكل واضح على الخدمة الكنسية للأب الموقر وهو المنوط برعاية شعب منطقته حسب خدمته التى سيم من أجلها قسا.

ثالثا - لدينا كوادر برلمانية قبطية كثيرة تحت القبة ومرشحون جدد هم الأولى بهذا الترشح ضمن القوائم الحزبية.

رابعا - أرجو عدم مناظرة هذا الترشح بالنائب البرلمانى المتنيح القمص بولس باسيلى فى الدورة البرلمانية 1971 ولذلك لعدة أسباب أهمها "مقومات شخصية للقمص بولس باسيلى والظرف السياسى حينها وكذلك الشعبية الطاغية للقمص بولس الذى ترشح خارج أى تحالفات أو قوائم أو خلافه مما هو مطروح الآن".

وختم ماركو كلماته قائلا: "رجاء محبة من قدس أبونا بولا فؤاد التراجع عن هذا الترشح الذى لن يفيد قدر ما يحمل من ضرر للملف القبطى ومكاسب الدولة المدنية".

وفى هذا السياق قال فطين موسى: "إن دخول كاهن تحت القبة البرلمانية يحوله لسياسى وهو غير مرغوب، كل كاهن واسقف اصبح مبهوراً بالنجومية".

وأضاف موسى قائلا: "عمل الكاهن أن يرعى الشعب لا أن يضيع وقته فى مناحرات سياسية، وسنرى الأزهر يدفع شيوخه لا لموارنة الكفة بل لتغطيتها".

ورأى البعض أن الكاهن له حق الترشح وممارسة السياسية، إذ قال واصف ماجد: "بالعكس هو مواطن من حقه الترشح والانتخاب، ليس ضد العلمانية والدولية المدنية فى شىء، الاحتكام للدستور والقانون وليس لقواعد ومبادئ دينية".

وتساءل جرجس كمال عن موقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ورأى البابا تواضروس الثانى فى هذا الترشح إذ أن الكنيسة القبطية لم تعلق بشكل رسمى على هذا الأمر بالقبول أو الرفض خصوصا أن الكاهن يحتاج إلى ضعف عدد ساعات اليوم لممارسة الخدمات الكنسية والرعاية والافتقاد والطقوس.