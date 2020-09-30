سفارة بريطانيا : السيسى وجونسون يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما لإبرام اتفاقية التجارة الحرة فى أسرع وقت ممكن.





وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن جونسون تحدث أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، ورحبا بالشراكة القوية بين المملكة المتحدة ومصر فى مجالات الأمن والتجارة.

وأعرب رئيس الوزراء البريطانى والرئيس السيسى عن اهتمامهما بشأن الأزمة فى ليبيا، وناقشا أهمية العمل سويا لمعالجة الوضع، كما رحبا بافتتاح عدد من الجامعات البريطانية فى مصر مؤخرا، فيما أشار رئيس الوزراء البريطانى فى هذا الصدد إلى التاريخ الطويل من التميز الأكاديمى فى القاهرة.

وسلط جونسون الضوء على التعاون الإيجابى مع مصر بشأن معالجة تغير المناخ، إذ تستعد الدولتين لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 فى جلاسكو العام المقبل.