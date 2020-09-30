وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاقية المعدلة لاتفاقية التمويل الموقعة بين مصر، والصندوق السعودي للتنمية، فيما يتعلق بمشروع جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز بمدينة الطور ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
وتنص الاتفاقية على تعديل مبلغ التمويل المقدم من الصندوق للحكومة المصرية ليصبح مليارا و 465 مليونا و 817 ألفا و 500 ريال سعودي، وذلك لتنفيذ الأعمال المدنية في المشروع بما يشمل مباني الإدارة والكليات، والملاعب والمناطق الترفيهية، وإسكان الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، وأعمال الشبكات والمرافق لمواقع الجامعة الثلاث، فضلاً عن خدمات استشارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحكومة توافق على اتفاقية التمويل المعدلة بين مصر والصندوق السعودى للتنمية بشأن... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.