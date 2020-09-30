جامعة عين شمس تفوز بـ6 مشاركات في مسابقة "الترجمة لشباب الجامعات"

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أحمد جودة - القاهرة - فازت جامعة عين شمس، بـ ٦ مشاركات في مسابقة الترجمة بين طلاب الدراسات العليا بعنوان "الترجمة لشباب الجامعات"، التي يجري تنظيمها في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة التعليم العالي، ووزارة الثقافة، برعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تحت شعار "ترجم.. إبدع".

وجاءت مشاركة جامعة عين شمس في هذه المسابقة، تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن، وأ.د.أشرف عطية وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ومنسق الجامعة بالمسابقة.

وشاركت جامعة عين شمس في المسابقة بأربعة عشر فريقًا من أربعة عشر قسمًا من أقسام اللغات بكليات

الألسن والأداب والبنات والتربية، ويشرف على كل فريق عضو هيئة تدريس من أساتذة الترجمة بالكليات الأربعة.

وحصلت جامعة عين شمس بعد إعلان المركز القومى للترجمة لنتيجة المسابقة على ست مشاركات في المسابقة وهي أعلى نسبة فوز بين الجامعات المشاركة، وتأتي أقسام اللغات التى فازت الكتب المرشحة منها للترجمة في المسابقة كالتالى: الإنجليزية، الفرنسية، الروسية، الكورية، الفارسية، والسواحيلية.

وأكدت أ.د.سلوى رشاد عميد كلية الألسن، أن فوز جامعة عين شمس بأكبر مشاركات في المسابقة يأتى إنعكاسًا لريادة الجامعة على مستوى اللغات والترجمة وبشكل خاص داخل كلية الألسن التى مُثلت وحدها بأربع مشاركات في المسابقة.