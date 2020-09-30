انعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، وتم نظر توزيع العمل للعام القضائى 2020-2021.





وفى سابقة هى الأولى من نوعها، تم اختيار القاضية جيهان أحمد وفيق البطوطى، نائب رئيس محكمة الاستئناف، ضمن تشكيل المكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة، مع المستشار أحمد شوقى غزالة، رئيس محكمة الاستئناف بمأمورية القاهرة الجديدة، لتكون بذلك أول قاضية تشغل هذا المنصب، وهو ما يمثل إنجازا جديدا وإضافة لمسيرة نجاح المرأة المصرية فى القضاء المصرى، ويعد خطوة جديده نحو تمكين المرأة ووضعها فى المكانة التى تناسب كفاءتها. يأتى ذلك فى ظل الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم وتمكين المرأة فى كافة المجالات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جيهان البطوطى أول قاضية بالمكتب الفنى لمحكمة استئناف القاهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.