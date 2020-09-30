نقيب المحامين يكلف «الروبي» بتشكيل لجنة لإدارة نادي 6 أكتوبر

كلف رجائى عطية نقيب المحامين، عضو المجلس ورئيس لجنة الأندية عبد الحفيظ الروبي، بتشكيل مجلس إدارة لنادي 6 أكتوبر، للقيام بإدارته والنهوض به من عثرته. ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى ظروف نادي 6 أكتوبر للمحامين، وتردي الأحوال فيه تقرر تكليف عبد الحفيظ الروبي عضو المجلس ورئيس لجنة الأندية، بتشكيل مجلس إدارة للنادي للقيام بإدارته والنهوض به من عثرته، وعرض التشكيل المقترح علينا لإصدار قرار به.

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