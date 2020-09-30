السفارة البريطانية: السيسي وجونسون يتفقان على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأعربا عن تطلعهما لإبرام اتفاقية التجارة الحرة في أسرع وقت ممكن.

وذكرت السفارة البريطانية بالقاهرة - في بيان اليوم - أن جونسون تحدث أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورحبا بالشراكة القوية بين المملكة المتحدة ومصر في مجالات الأمن والتجارة.

وأعرب رئيس الوزراء والرئيس السيسي عن اهتمامهما بشأن الأزمة في ليبيا، وناقشا أهمية العمل سويًا لمعالجة الوضع.

كما رحبا بافتتاح عدد من الجامعات البريطانية في مصر مؤخرا، فيما أشار رئيس الوزراء البريطاني فى هذا الصدد إلى التاريخ الطويل من التميز الأكاديمي في القاهرة.

وسلط جونسون الضوء على التعاون الإيجابي مع مصر بشأن معالجة تغير المناخ، حيث تستعد الدولتين لقمة الأمم المتحدة لتغير المناخ COP26 في جلاسكو العام المقبل.