لتسويق منتجات العربية للتصنيع.. تعاون جديد مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة

أكد الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" لتعزيز التعاون والتكامل مع دول القارة الإفريقية , وتفعيل الخطوات التنفيذية للتحول للإقتصاد الرقمي والميكنة وتوفير خدمات التجارة الإلكترونية الذكية بالدول الإفريقية الشقيقة وفقا لمعايير الجودة العالمية.

جاء هذا خلال توقيع بروتوكول التعاون بين العربية للتصنيع وجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة .

في هذا الصدد , أوضح "التراس" أننا نستهدف بهذا التعاون تبادل الخبرات وتعزيز الفرص التسويقية لمنتجات الهيئة العربية للتصنيع داخل الأسواق الأفريقية, بالإضافة إلي وضع الخطط التدريبية داخل مراكز التدريب بالعربية للتصنيع للكوادر البشرية لأشقائنا بالقارة السمراء في كافة مجالات الصناعة والميكنة والتحول الرقمي .

وأشاد "التراس" بجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بإعتبارها احدي الكيانات الهامة لتعزيز التعاون الإقتصادي المصري الأفريقي ,حيث تضم عدد كبير من الخبراء من مجتمع المال والأعمال والإقتصاد والشخصيات العامة من مصر ومن كافة الدول الأفريقية الشقيقة ,موضحا الإتفاق علي تعزيز فرص التجارة البينية بين دول القارة الأفريقية بالإستفادة من الطاقات الإنتاجية بالهيئة العربية للتصنيع ,خاصة في ظل وجود منطقة للتجارة الحرة الإفريقية وتشكيل تحالف مصري من العربية للتصنيع وبعض الشركات الوطنية والعالمية .

وذكر "التراس" أهمية الإستفادة من خبرات جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز تسويق وتوزيع منتجات "العربية للتصنيع",من خلال إستخدام أحدث الأساليب والتقنيات العالمية في مجال التسويق ومنصات التجارة الإلكترونية بما يحسن من قدرتها التنافسية وأفضليتها في السوق علي المنتجات الأخري بأسعار مناسبة وجودة عالية لا تقل عن مثيلاتها الأجنبية.

وأضاف أن التجارة الإلكترونية تسرع بخطوات التنمية المستدامة لإفريقيا, مؤكدا أن هذا التعاون سوف يوفر العديد من فرص العمل للشباب المصري والأفريقي والتدريب واكتساب المهارات والخبرات الحديثة وفقا للثورة الصناعية الرابعة.

وفي سياق متصل، كشف"التراس" أنهم حاليا بمرحلة التفاوض للدخول بإنشاء مصنع متخصص بإنتاج ماكينات للصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفيرها للشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة، لافتا إلى أنه من المتوقع توقيع العقد الخاص بإنشاء المصنع خلال شهر نوفمبر المقبل وأن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيقوم بالحصول على الماكينة وتوفيرها للشباب بنظام التقسيط .

وأضاف أنهم حاليا فى إطار بلورة الفكرة واستكمالها وان لديهم توجه لتنفيذ ذلك للشباب بمناطق الصعيد وأنهم حاليا بصدد إقامة نموذج لمصنع صغير يتم وضع ماكينتين به لعرض المشروع للشباب وخاصة وان ذلك يعد هو الصناعات المغذية والمكملة التى يجب العمل عليها .

واعلن عن تعاون الهيئة العربية للتصنيع مع محافظة الوادى الجديد لإقامة مصنع لمخلفات النخيل فى محافظة الوادى الجديد ، مؤكدا أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة التى تتواجد فى مصر ويجب استغلالها .

كما كشف " التراس" عن قيام العربية للتصنيع بالاتفاق مع وزير قطاع الأعمال العام بحث مطالب الشركات من قطع الغيار وبحث إمكانية تصنيعها ، مشيرا إلى قيامهم بالفعل ببدء خطوات فى هذا الاتجاه مع شركة ابو قير للأسمدة وزيارتهم عدد من شركات السكر والأسمدة والدخان.

من جانبه , أشاد الدكتور "يسري الشرقاوي" رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة , بخبرات الهيئة العربية للتصنيع وتميز منتجاتها بالجودة العالية وتقدم أسعارا تنافسية عن مثيلاتها في السوق المحلي والدولي وتمكنت من فرض علامتها التجارية الخاصة بها علي الأسواق العالمية ,مشيرا لأهمية التعاون مع هذه القلعة الصناعية لتعزيز التبادل التجاري بين دول القارة الأفريقية بما يخدم عمليات توسيع أسواق السلع والخدمات الأفريقية وتمكين التحول الرقمي في جميع أنحاء إفريقيا .

وأضاف أن الجمعية لديها دراسات علمية مستفيضة باحتياجات السوق الأفريقي ,مؤكدا أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة ستوفر أفضل وأحدث حلول متخصصة في حملات التسويق والبيع الإلكتروني بإستخدام الرقمنة الذكية والأنظمة المدمجة والمنصات والمواقع الرقمية للترويج للإمكانيات الصناعية ومنتجات العربية للتصنيع وفقا لأحدث التقنيات العالمية.