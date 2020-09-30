صور.. محافظ الفيوم يشهد عمل أول سيارة للضبطية القضائية لحماية المستهلك

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وأشار محافظ الفيوم إلى بدء عمل أول سيارة للضبطية القضائية لحماية المستهلك بالمحافظة، لافتا إلى التنسيق الكامل بين المحافظة وجهاز حماية المستهلك، لتفعيل عمل الجهاز بشكل أكبر لخدمة مواطنى الفيوم، لضبط الأسواق وحل المشاكل التى يتعرض لها الجمهور خلال عملية البيع والشراء وخدمات ما بعد البيع، لضمان جودة المنتجات واسعارها، بالتنسيق مع مديريات الخدمة ومباحث التموين.
وأوضح محافظ الفيوم أن الهدف من تلك السيارات هو التدخل السريع لحل مشاكل المواطنين الخاصة بالعملية التجارية، لإحكام الرقابة على كل الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على التأكد من جودتها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ومن جانبه، أشار مدير الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، إلى أنه تم الدفع بسيارات الضبطية القضائية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، كمرحلة أولى، حتى تم تغطية 15 محافظة من محافظات الجمهورية، وجار التعميم على باقى المحافظات، مشيرا إلى أنه يمكن التواصل مع الجهاز من خلال الموقع الإلكترونى أو الخط الساخن 19588.
وأضاف أن الفرع الإقليمى لجهاز حماية المستهلك بالفيوم، تلقى 700 شكوى خلال الثلاثة أشهر الماضية، وتمت الاستجابة والتعامل مع 90% منها، وجار التنسيق للتعامل وحل المشكلات المتبقية بالتنسيق مع مختلف الجهات.
وفى سياق متصل، اطمأن الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، على سيارة أطفال بلا مأوى التابعة لوزراة التضامن الاجتماعى للتأكد من الخدمات التى تقدمها تلك الوحدة المتنقلة للأطفال.
وأشار محافظ الفيوم إلى أن السيارة ترصد أطفال بلا مأوى، لتأهيلهم ورعايتهم صحيا، وتعليمهم الرسم وعدد من الأنشطة والتواصل مع أسرهم، وتحويل من لم يستدل على أسرهم إلى أديرة الرعاية.
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