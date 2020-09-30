صور- الأوقاف تواصل تطهير وعقيم المساجد

وبحسب بيان على الموقع الرسمى لوزارة الأوقاف، تؤكد الوزارة أن المساجد أحب البقاع إلى الله (عز وجل)، وأن القيام على نظافتها وطهارتها دليل على تعظيم شأنها، وطمع في منزلة أهلها، قال تعالى: (إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ) .

وأكدت الوزارة أنها لا تدخر جهدًا في تهيئة بيوت الله (عز وجل) لاستقبال عمارها في جميع الصلوات.