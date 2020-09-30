موجز السوشيال ميديا .. أحمد سعد برفقة خطيبته في صورة رومانسية .. #موسيماني يتصدر تويتر

نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:

كندا علوش تنشر صورة من كواليس ضي القمر

خطيرة.. أحمد سعد برفقة خطيبته في صورة رومانسية

بعد إطلاقها من وزارة الرياضة.. نجوم يدعمون مبادرة "نكمل بعض" لنشر السلام

حسن شاكوش لـ جمهوره: نفسي أفرح بس خايف

هاشتاج الاهلي يتصدر تويتر قبل مباراته مع النصر السعودي

بعد اتفاق الأهلي معه.. #موسيماني يتصدر تويتر

شاهد.. عصام الحضري يستعرض عضلاته في الجيم