نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق الموسم التاسع من مهرجان إبداع لطلبة الجامعات غدا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم الموسم التاسع من مهرجان إبداع لطلاب الجامعات والمعاهد العليا والاكاديميات الحكومية والخاصة في المجالات الأدبية والمجال الفني ومجال الفنون التشكيلية والذي سيقام خلال الفترة من بداية شهر أكتوبر 2020 حتى إبريل 2021.

وتقام التصفيات الأولية داخل الجامعات والمعاهد على ان يتم اختيار مجموعة من الطلبة وترشيحهم للتصفيات النهائية التي ستقام بعد ذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة تحت إشراف نخبة من كبار المفكرين والأدباء والشعراء والفنانين الذين سيحددون الفائزين خلال حفل الختام.

وتشتمل المجالات الأدبية على ريادة الأعمال، انترنت الأشياء وتكنولجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الغواصات الآلية، الابتكارات الهندسية، النقل والمواصلات، والطاقة.. كما يشمل المجال الفني مسابقات في الموسيقى والغناء، العروض المسرحية، المسرح الغنائي، الفنون الشعبية، الانشاد الديني والترانيم، والأفلام القصيرة.. في حين يشمل مجال الفنون التشكيلية التصوير الزيتي، التصوير الضوئي، الأشغال الفنية، الجرافيك، والنحت.

وكان الاتحاد الرياضي المصري للجامعات قد خاطب الجامعات والمعاهد والاكاديميات للمشاركة في المهرجان بعدما تم التنسيق بين وزارة التعليم العالي ووزارة الشباب والرياضة على إقامة الموسم التاسع من المهرجان على مسرح وزارة الشباب والرياضة.